FESTIVAL DE CHORALES RESSONÀNCIA POLYPHONIES PYRÉNÉES ET MÉDITERRANÉE Argelès-sur-Mer dimanche 8 février 2026.
24 Avenue Molière Argelès-sur-Mer Pyrénées-Orientales
Début : 2026-02-08 15:30:00
fin : 2026-02-08 18:00:00
2026-02-08
Festival de chorales Ressonància Polyphonies Pyrénées et Méditerranée
Dimanche 8 février, 15h30 Espace Jean Carrère
Clap de fin de la 4e édition du festival de chorales Ressonància Polyphonies Pyrénées et Méditerranée avec
1ère partie …
.
24 Avenue Molière Argelès-sur-Mer 66700 Pyrénées-Orientales Occitanie
English :
Ressonància Choral Festival ? Pyrenean and Mediterranean polyphonies
Sunday, February 8, 3:30pm ? Espace Jean Carrère
Closing of the 4th edition of the Ressonància choral festival ? Pyrenees and Mediterranean Polyphonies with
part 1:…
