FESTIVAL DE CINÉMA DE PRADES-LE-LEZ Prades-le-Lez

FESTIVAL DE CINÉMA DE PRADES-LE-LEZ
Tarif : 6 €
6 novembre 2025
9 novembre 2025
2025-11-06
Pendant quatre jours, le public pourra (re)découvrir des œuvres majeures, assister à des rencontres et profiter d’animations festives autour de la culture espagnole.
Du 6 au 9 novembre Édition spéciale Espagne
Après le Japon en 2023 et le Québec en 2024, la 3ᵉ édition du Festival de cinéma de Prades-le-Lez met à l’honneur le cinéma espagnol, reconnu pour sa richesse et sa diversité. Des grands noms comme Pedro Almodóvar, Rodrigo Sorogoyen ou Alejandro Amenábar côtoieront des réalisateurs moins connus mais tout aussi talentueux, pour un voyage cinéphile à travers l’Espagne contemporaine et historique.
Pendant quatre jours, le public pourra (re)découvrir des œuvres majeures, assister à des rencontres et profiter d’animations festives autour de la culture espagnole.
Temps forts du festival
Jeudi 6 novembre
Que Dios Perdone de Rodrigo Sorogoyen (2h07) 20h30
Projection suivie d’un débat avec Olga Lobo Carballo et Paul Buffeteau, spécialistes du cinéma espagnol à l’Université Paul-Valéry Montpellier.
(VOST déconseillé aux moins de 12 ans)
Vendredi 7 novembre
Competencia Oficial de Mariano Cohn & Andrés Duprat (1h54) 19h00
Une satire sur les ego du monde du cinéma. (VOST)
Spectacle flamenco Érase una vez 21h00
Cinq danseurs font revivre la passion et la force du flamenco d’hier et d’aujourd’hui.
Buffet espagnol type tapas 21h30
Sur réservation en mairie avant le 4 novembre. Tarif 6 € (boissons comprises).
Samedi 8 novembre
También la Lluvia d’Icíar Bollaín (1h44) 17h00
Un tournage en Bolivie bouleversé par une révolte populaire. (VOST)
Los Abrazos Rotos de Pedro Almodóvar (2h08) 20h30
Drame poignant sur l’amour et la perte. (VOST)
Dimanche 9 novembre
Nocturna de Víctor Maldonado & Adrián García (1h20) 11h00
Film d’animation poétique dès 6 ans, projeté en pellicule.
Relatos Salvajes de Damián Szifron (2h02) 17h00
Six récits où la colère et la folie mènent à l’explosion. (VOST)
El Cautivo d’Alejandro Amenábar (2h13) 20h30
L’histoire captivante de Cervantes prisonnier à Alger. (VOST)
Et tout au long du festival
Exposition photo du Club de l’Image huit photographes proposent une immersion visuelle au cœur de la culture espagnole.
Tarifs
Pass 2 séances 10 €
Pass festival 30 €
Plein tarif 6 € Réduit 4 € .
Prades-le-Lez 34730 Hérault Occitanie
English :
For four days, the public can (re)discover major works, attend meetings and enjoy festive events around Spanish culture.
German :
Vier Tage lang kann das Publikum wichtige Werke (wieder-)entdecken, an Begegnungen teilnehmen und festliche Veranstaltungen rund um die spanische Kultur genießen.
Italiano :
Per quattro giorni, il pubblico potrà (ri)scoprire le opere più importanti, partecipare a incontri e godere di eventi festosi basati sulla cultura spagnola.
Espanol :
Durante cuatro días, el público podrá (re)descubrir grandes obras, asistir a encuentros y disfrutar de actos festivos basados en la cultura española.
