FESTIVAL DE CINÉMA DE PRADES-LE-LEZ

Prades-le-Lez Hérault

Tarif : 6 – 6 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-06

fin : 2025-11-09

Date(s) :

2025-11-06

Pendant quatre jours, le public pourra (re)découvrir des œuvres majeures, assister à des rencontres et profiter d’animations festives autour de la culture espagnole.

Du 6 au 9 novembre Édition spéciale Espagne

Après le Japon en 2023 et le Québec en 2024, la 3ᵉ édition du Festival de cinéma de Prades-le-Lez met à l’honneur le cinéma espagnol, reconnu pour sa richesse et sa diversité. Des grands noms comme Pedro Almodóvar, Rodrigo Sorogoyen ou Alejandro Amenábar côtoieront des réalisateurs moins connus mais tout aussi talentueux, pour un voyage cinéphile à travers l’Espagne contemporaine et historique.

Pendant quatre jours, le public pourra (re)découvrir des œuvres majeures, assister à des rencontres et profiter d’animations festives autour de la culture espagnole.

Temps forts du festival

Jeudi 6 novembre

Que Dios Perdone de Rodrigo Sorogoyen (2h07) 20h30

Projection suivie d’un débat avec Olga Lobo Carballo et Paul Buffeteau, spécialistes du cinéma espagnol à l’Université Paul-Valéry Montpellier.

(VOST déconseillé aux moins de 12 ans)

Vendredi 7 novembre

Competencia Oficial de Mariano Cohn & Andrés Duprat (1h54) 19h00

Une satire sur les ego du monde du cinéma. (VOST)

Spectacle flamenco Érase una vez 21h00

Cinq danseurs font revivre la passion et la force du flamenco d’hier et d’aujourd’hui.

Buffet espagnol type tapas 21h30

Sur réservation en mairie avant le 4 novembre. Tarif 6 € (boissons comprises).

Samedi 8 novembre

También la Lluvia d’Icíar Bollaín (1h44) 17h00

Un tournage en Bolivie bouleversé par une révolte populaire. (VOST)

Los Abrazos Rotos de Pedro Almodóvar (2h08) 20h30

Drame poignant sur l’amour et la perte. (VOST)

Dimanche 9 novembre

Nocturna de Víctor Maldonado & Adrián García (1h20) 11h00

Film d’animation poétique dès 6 ans, projeté en pellicule.

Relatos Salvajes de Damián Szifron (2h02) 17h00

Six récits où la colère et la folie mènent à l’explosion. (VOST)

El Cautivo d’Alejandro Amenábar (2h13) 20h30

L’histoire captivante de Cervantes prisonnier à Alger. (VOST)

Et tout au long du festival

Exposition photo du Club de l’Image huit photographes proposent une immersion visuelle au cœur de la culture espagnole.

Tarifs

Pass 2 séances 10 €

Pass festival 30 €

Plein tarif 6 € Réduit 4 € .

Prades-le-Lez 34730 Hérault Occitanie

English :

For four days, the public can (re)discover major works, attend meetings and enjoy festive events around Spanish culture.

German :

Vier Tage lang kann das Publikum wichtige Werke (wieder-)entdecken, an Begegnungen teilnehmen und festliche Veranstaltungen rund um die spanische Kultur genießen.

Italiano :

Per quattro giorni, il pubblico potrà (ri)scoprire le opere più importanti, partecipare a incontri e godere di eventi festosi basati sulla cultura spagnola.

Espanol :

Durante cuatro días, el público podrá (re)descubrir grandes obras, asistir a encuentros y disfrutar de actos festivos basados en la cultura española.

L’événement FESTIVAL DE CINÉMA DE PRADES-LE-LEZ Prades-le-Lez a été mis à jour le 2025-10-29 par 34 OT MONTPELLIER