Festival de cinéma et culture queer Regard(s) • Clôture / BUT I’M A CHEERLEADER Cinéma ARVOR Rennes Dimanche 14 décembre, 20h00 Ille-et-Vilaine

Tarif plein: 7 €; réduit: 4 €; sortir: 3,5 €

Cérémonie de clôture de la seconde édition de Regard(s), festival de cinéma et culture queer de Rennes débutant le 10 décembre 2025. En présence des équipes du festival et avec la projection du film culte _But I’m a cheerleader_, de Jamie Babbit.

**Synopsis** : Megan est pom-pom girl et a un petit ami. Seulement voilà, il se pourrait bien qu’elle soit lesbienne. Ses parents décident donc de l’envoyer en école de « réorientation sexuelle » afin qu’elle réapprenne l’hétérosexualité. Là-bas, elle rencontre la belle Graham…

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-14T20:00:00.000+01:00

Fin : 2025-12-14T23:00:00.000+01:00

https://www.cinema-arvor.fr/reserver/ https://festival-regards.com

Cinéma ARVOR 11 rue de Châtillon, 35000 Rennes Sud-Gare Rennes 35000 Ille-et-Vilaine