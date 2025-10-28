Festival de cinéma et culture queer Regard(s) • COURTS MÉTRAGES (acte 2) Cinéma ARVOR Rennes Dimanche 14 décembre, 20h00 Ille-et-Vilaine

Tarif plein: 7 €; réduit: 4 €; sortir: 3,50 €

Projection de 6 courts métrages queers en VF (version française) et VOST (version originale sous-titrée) dans le cadre de _Regard(s)_, seconde édition du festival de cinéma et culture queer de Rennes du 10 au 14 décembre 2025.

Participation au prix du public des courts métrages.

* **_Dragfox_**, Lisa Ott – 2024 – Royaume Uni – 8 minutes

Un enfant en quête d’identité et un renard charismatique apprennent à accepter leurs différences dans ce film d’animation tendre en stop motion.

* **Hello stranger**, Amélie Hardy – 2024 – Canada – 16 minutes

Cooper raconte le récit de sa transition de genre et tente de faire la paix avec la dernière empreinte masculine de son corps : cette fâcheuse voix grave qui lui colle à la peau.

* **_Chico_**, E. Lorenzo – 2023 – Belgique, France – 22 minutes

Jojo, jeune squatteur maladroit et gaffeur, se met en tête de réparer une machine à laver dans le but de satisfaire Lucien, l’objet de ses désirs. Il arpente Bruxelles dans une quête effrénée, prêt à prendre tous les risques pour parvenir à ses fins.

* **_Neo nahda_**, May Ziadé – 2023 – Royaume Uni – 12 minutes

Mona trouve des photographies de femmes travesties du Moyen-Orient des années 1920. Entre fantasmes et archives, elle y cherche sa propre identité.

* **_Gender Reveal_**, Mo Matton – 2024 – Canada – 13 minutes

Rhys et son polycule trans sont invités au Gender Reveal du bébé de son patron, en sortiront-iels indemnes ?

* **_Cœurs perdus_**, Frédéric Lavigne – 2024 – France – 34 minutes

Paris, 1992. Julien, doctorant en sciences, apprend la mort de Christophe, jeune coiffeur de banlieue rencontré quelques mois plus tôt. Commence alors pour lui un voyage sur les traces de leur histoire pour tenter de comprendre et pardonner.

Projection réalisée en présence du réalisateur

Début : 2025-12-14T20:00:00.000+01:00

Fin : 2025-12-14T23:00:00.000+01:00

https://www.cinema-arvor.fr/reserver/ https://festival-regards.com

Cinéma ARVOR 11 rue de Châtillon, 35000 Rennes Sud-Gare Rennes 35000 Ille-et-Vilaine