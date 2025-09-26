Festival de cinéma et culture queer Regard(s) • PÉDALE RURALE Cinéma ARVOR Rennes

Festival de cinéma et culture queer Regard(s) • PÉDALE RURALE Cinéma ARVOR Rennes Dimanche 14 décembre, 18h00 Ille-et-Vilaine

Tarif plein: 7 €; réduit: 4 €; sortir: 3,5 €

Projection du documentaire Pédale rurale dans le cadre de Regard(s), seconde édition du festival de cinéma et culture queer de Rennes du 10 au 14 décembre 2025. Benoît a construit son paradis à l'abr…

Projection du documentaire _Pédale rurale_ dans le cadre de Regard(s), seconde édition du festival de cinéma et culture queer de Rennes, qui a lieu du 10 au 14 décembre 2025.

**Synopsis** Benoît a construit son paradis à l’abri des regards. La campagne. Un jour, lui et d’autres queers du coin décident d’organiser la première Pride du Périgord vert.

https://www.cinema-arvor.fr/reserver/ https://festival-regards.com

Cinéma ARVOR 11 rue de Châtillon, 35000 Rennes Sud-Gare Rennes 35000 Ille-et-Vilaine