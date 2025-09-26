Festival de cinéma et culture queer Regard(s) • Projection Ultraviolette et le Gang des cracheuses de sang Les Champs Libres (auditorium) Rennes

Festival de cinéma et culture queer Regard(s) • Projection Ultraviolette et le Gang des cracheuses de sang Les Champs Libres (auditorium) Rennes Dimanche 14 décembre, 16h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit

Projection du film documentaire “Ultraviolette et le gang des cracheuses de sang”, de Robin Hunzinger réalisé en 2021, qui nous plonge dans une histoire d’amour lesbien au cœur des années 1920.

**Synopsis** Dans une boîte à souvenir, le récit de vie palpitant d’une jeune femme semblait attendre un regard pour s’éveiller. Comme suspendu dans le temps et l’espace, l’histoire d’Emma est exhumée par sa fille et son petit-fils grâce à des cahiers intimes et des lettres vibrantes. Ses mots pour Marcelle, la tuberculose et la vie au sanatorium, le gang des cracheuses de sang, Emma narre son existence.

https://festival-regards.com

Les Champs Libres (auditorium) 10 Cours des Alliés 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine