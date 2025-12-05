FESTIVAL DE CINÉMA FECRECCAS Montpellier

FESTIVAL DE CINÉMA FECRECCAS

2 Place Pétrarque Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date :

Début : 2025-12-05

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-05

La 19eme édition du Festival de cinéma Regards sur le Cinéma de Colombie et d’Amérique du Sud aura lieu du 5 au 7 décembre 2025 à Montpellier.

Thème L’axe Amazonien quelles perspectives après les COP en Colombie et au Brésil ?.

Courts, longs, métrages, documentaires.

Fenêtre Regards d’Afrique ( films de réalisateurs d’Afrique).

Partenaires le QAFF et Mujeres Violeta.

2 tables rondes le samedi et le dimanche après-midi.

Des intervenants et des journalistes remarquables, Mme Dominique Martin- Ferrari de radio Divergence et Mme Nathalie Bouly de radio FM PLUS.

Vendredi 5 décembre à 18h30 Inauguration à la MRI

Samedi dîner sur invitation

Dimanche soirée de clôture et apéritif offert.

Venez nombreux ! Entrée PAF volontaire .

2 Place Pétrarque Montpellier 34000 Hérault Occitanie fecreccas@outlook.fr

English :

The 19th edition of the film festival Regards sur le Cinéma de Colombie et d’Amérique du Sud will take place from December 5 to 7, 2025 in Montpellier.

