FESTIVAL DE CINÉMA FECRECCAS Montpellier

2 Place Pétrarque Montpellier Hérault
Début : 2025-12-05
fin : 2025-12-07
2025-12-05
La 19eme édition du Festival de cinéma Regards sur le Cinéma de Colombie et d’Amérique du Sud aura lieu du 5 au 7 décembre 2025 à Montpellier.
Thème L’axe Amazonien quelles perspectives après les COP en Colombie et au Brésil ?.
Courts, longs, métrages, documentaires.
Fenêtre Regards d’Afrique ( films de réalisateurs d’Afrique).
Partenaires le QAFF et Mujeres Violeta.
2 tables rondes le samedi et le dimanche après-midi.
Des intervenants et des journalistes remarquables, Mme Dominique Martin- Ferrari de radio Divergence et Mme Nathalie Bouly de radio FM PLUS.
Vendredi 5 décembre à 18h30 Inauguration à la MRI
Samedi dîner sur invitation
Dimanche soirée de clôture et apéritif offert.
Venez nombreux ! Entrée PAF volontaire .
2 Place Pétrarque Montpellier 34000 Hérault Occitanie fecreccas@outlook.fr
English :
The 19th edition of the film festival Regards sur le Cinéma de Colombie et d’Amérique du Sud will take place from December 5 to 7, 2025 in Montpellier.
