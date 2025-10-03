Festival de cinema Hors les Murs Salle Jean Giono Montségur-sur-Lauzon

Festival de cinema Hors les Murs Salle Jean Giono Montségur-sur-Lauzon vendredi 3 octobre 2025.

Festival de cinema Hors les Murs

Salle Jean Giono 117 le village Montségur-sur-Lauzon Drôme

Tarif : 6 – 6 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-03 20:30:00

fin : 2025-10-03 22:30:00

Date(s) :

2025-10-03

Projection de courts métrages dans le cadre du Festival du Film de St Paul Trois Château Hors Les Murs.

Venez découvrir les courts métrages sur les Droits Humains en compétition en présence d’invités

.

Salle Jean Giono 117 le village Montségur-sur-Lauzon 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 64 53 39 53 abbrissiaud@gmail.com

English :

Screening of short films as part of the St Paul Trois Château Hors Les Murs Film Festival.

Come and discover the short films on Human Rights in competition, in the presence of invited guests

German :

Vorführung von Kurzfilmen im Rahmen des Filmfestivals von St Paul Trois Château Hors Les Murs.

Entdecken Sie die Kurzfilme zum Thema Menschenrechte im Wettbewerb in Anwesenheit von Gästen

Italiano :

Proiezione di cortometraggi nell’ambito del St Paul Trois Château Hors Les Murs Film Festival.

Venite a scoprire i cortometraggi sui Diritti Umani in concorso alla presenza di ospiti

Espanol :

Proyección de cortometrajes en el marco del Festival de Cine St Paul Trois Château Hors Les Murs.

Venga a descubrir los cortometrajes sobre Derechos Humanos a concurso en presencia de invitados

