Festival de cinéma japonais KINOTAYO – place Bugeau Fouras, 6 juin 2025 18:00, Fouras.

Charente-Maritime

Festival de cinéma japonais KINOTAYO place Bugeau Casino Joa Fouras Charente-Maritime

Tarif : 7 – 7 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-06 18:00:00

fin : 2025-06-08 23:00:00

Date(s) :

2025-06-06

Fouras Les Films et le Cinéma du Casino fêtent le Japon en accueillant le festival de cinéma japonais contemporain Kinotayo.

.

place Bugeau Casino Joa

Fouras 17450 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 22 84 14 fouraslesfilms@gmail.com

English : Japanese Film Festival: KINOTAYO

Fouras Les Films and the Casino Cinema are celebrating Japan by hosting the contemporary Japanese film festival Kinotayo.

German : Japanisches Filmfestival: KINOTAYO

Fouras Les Films und das Casino-Kino feiern Japan, indem sie das Festival des zeitgenössischen japanischen Kinos Kinotayo ausrichten.

Italiano :

Fouras Les Films e il Cinéma du Casino celebrano il Giappone ospitando il festival Kinotayo del cinema giapponese contemporaneo.

Espanol :

Fouras Les Films y el Cinéma du Casino celebran Japón acogiendo el festival Kinotayo de cine japonés contemporáneo.

L’événement Festival de cinéma japonais KINOTAYO Fouras a été mis à jour le 2025-05-24 par Office de Tourisme Rochefort Océan