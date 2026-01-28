Festival de cinéma Japonais Les saisons Hanabi 2026 Cinéma Le Coluche Istres

Festival de cinéma Japonais Les saisons Hanabi 2026

Du 04/02 au 10/02/2026 tous les jours. Cinéma Le Coluche Allée Jean Jaurès Istres Bouches-du-Rhône

Chaque année, Les Saisons Hanabi proposent un programme de 7 films japonais inédits (1 film par jour) pendant une semaine à travers de nombreuses salles de cinéma en France.

Tous les types de cinéma y sont proposés, de l’animation au thriller, en passant par la comédie. Toujours avec une seule volonté proposer le meilleur du cinéma japonais. .

Cinéma Le Coluche Allée Jean Jaurès Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 56 92 34

Every year, Les Saisons Hanabi offers a week-long program of 7 previously unreleased Japanese films (1 film per day) in numerous cinemas across France.

