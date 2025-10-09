Festival de cinéma Les Invizibles Orléans

Le festival de cinéma Les InviZibles donne la possibilité à toutes les classes d’âge, sans distinction sociale et professionnelle, de découvrir le milieu du cinéma à travers de riches rencontres, des formations, des immersions, des initiations cinématographiques et de révéler de nouveaux talents jusqu’à maintenant invisibles.

Avant-premières, rencontres, ateliers, castings, courts métrages, compétitions, tout le monde y trouvera son compte. .

