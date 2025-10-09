Festival de cinéma Les Invizibles Orléans
Festival de cinéma Les Invizibles Orléans jeudi 9 octobre 2025.
Festival de cinéma Les Invizibles
2 Rue des Halles Orléans Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2025-10-09
fin : 2025-10-12
Date(s) :
2025-10-09
Le festival de cinéma Les InviZibles donne la possibilité à toutes les classes d’âge, sans distinction sociale et professionnelle, de découvrir le milieu du cinéma à travers de riches rencontres, des formations, des immersions, des initiations cinématographiques et de révéler de nouveaux talents jusqu’à maintenant invisibles.
Avant-premières, rencontres, ateliers, castings, courts métrages, compétitions, tout le monde y trouvera son compte. .
2 Rue des Halles Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire
