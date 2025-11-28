FESTIVAL DE CINÉMA LES TOILES DES TRAINS ET DES HOMMES Saint-Estève

FESTIVAL DE CINÉMA LES TOILES DES TRAINS ET DES HOMMES

6 Allée des Arts et des Lettres Saint-Estève Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-28

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-28

Un festival de cinéma original éclaté en 4 sessions de 2 jours avec 5 films un genre cinématographique, un sujet de société, le cinéma d’un pays, un hommage à une personnalité du cinéma

6 Allée des Arts et des Lettres Saint-Estève 66240 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 38 34 95 rdvse@redse.fr

English :

An original film festival divided into 4 2-day sessions with 5 films: a cinematographic genre, a social issue, the cinema of a country, a tribute to a film personality, etc

German :

Ein originelles Filmfestival, das in 4 zweitägige Sitzungen mit 5 Filmen aufgeteilt ist: ein Filmgenre, ein gesellschaftliches Thema, das Kino eines Landes, eine Hommage an eine Persönlichkeit des Kinos

Italiano :

Un festival cinematografico originale suddiviso in 4 sessioni di 2 giorni con 5 film: un genere cinematografico, un tema sociale, il cinema di un paese, un omaggio a una personalità del cinema, ecc

Espanol :

Un festival de cine original dividido en 4 sesiones de 2 días con 5 películas: un género cinematográfico, un tema social, el cine de un país, un homenaje a una personalidad del cine, etc

