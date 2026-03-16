FESTIVAL DE CINÉMA LES TOILES Saint-Estève
FESTIVAL DE CINÉMA LES TOILES Saint-Estève vendredi 29 mai 2026.
FESTIVAL DE CINÉMA LES TOILES
6 Allée des Arts et des Lettres Saint-Estève Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 17:00:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-29
Entrée libre et gratuite. Proposé par l’association Le Rendez-vous de Saint-Estève.
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6 Allée des Arts et des Lettres Saint-Estève 66240 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 38 34 95 rdvse@redse.fr
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English :
Free admission. Presented by the association Le Rendez-vous de Saint-Estève.
L’événement FESTIVAL DE CINÉMA LES TOILES Saint-Estève a été mis à jour le 2026-03-16 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME