FESTIVAL DE CINÉMA LES TOILES

6 Allée des Arts et des Lettres Saint-Estève Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 17:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-29

Entrée libre et gratuite. Proposé par l’association Le Rendez-vous de Saint-Estève.

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6 Allée des Arts et des Lettres Saint-Estève 66240 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 38 34 95 rdvse@redse.fr

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English :

Free admission. Presented by the association Le Rendez-vous de Saint-Estève.

L’événement FESTIVAL DE CINÉMA LES TOILES Saint-Estève a été mis à jour le 2026-03-16 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME