Festival de cinéma “Lumière sur” Sylvain Desclous – Plélan-le-Grand

Cinéma L’Hermine Plélan-le-Grand Ille-et-Vilaine

Début : 2025-09-27

fin : 2025-09-29

2025-09-27 2025-09-28

“Lumière sur”, c’est un festival de cinéma unique en son genre, qui fait battre le cœur d’un

territoire rural le temps d’un week-end. Sa force créer la rencontre.

Après une première édition réussie en janvier dernier, mettant à l’honneur David Oelhoffen, le Cinéma l’Hermine relance son festival Lumière sur , les 27 et 28 septembre 2025, avec pour invité d’honneur le réalisateur Sylvain Desclous (Le

Système Victoria, De grandes espérances, Vendeur…).

Informations pratiques

Cinéma l’Hermine Plélan-le-Grand

Samedi 27 et dimanche 28 septembre 2025

️ Pass week-end 30 € (tous films inclus) Prix film seul 5,50 € plein tarif / 4,50 € tarif

réduit.

Séances de courts-métrages et La peau dure en tarif unique 4,50€. .

Cinéma L’Hermine Plélan-le-Grand 35380 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 9 67 33 53 85

