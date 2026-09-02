Informations pratiques

Aubusson

FESTIVAL de cinéma « Nature Climat et Environnement »

50 Grande Rue Aubusson Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-05-05

fin : 2027-05-09

Date(s) :

2027-05-05

Le festival Nature Climat Environnement revient pour sa 6e édition avec au programme : projections, conférences, ateliers et rencontres avec des experts pour échanger sur la biodiversité et l’avenir de la planète.

CINEMA LE COLBERT

– Projections de films documentaires

– Conférences

BOURSE DU TRAVAIL et SALLE DES CONFÉRENCES – gratuit

– Expositions d’art naturaliste

– Animations & sorties nature .

50 Grande Rue Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 66 10 72 cinelecolbert@orange.fr

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English : FESTIVAL de cinéma « Nature Climat et Environnement »

L’événement FESTIVAL de cinéma « Nature Climat et Environnement » Aubusson a été mis à jour le 2026-09-02 par Creuse Tourisme