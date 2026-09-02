FESTIVAL de cinéma « Nature Climat et Environnement » Aubusson
mercredi 5 mai 2027 · Aubusson
Informations pratiques
Aubusson
FESTIVAL de cinéma « Nature Climat et Environnement »
50 Grande Rue Aubusson Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-05-05
fin : 2027-05-09
Date(s) :
2027-05-05
Le festival Nature Climat Environnement revient pour sa 6e édition avec au programme : projections, conférences, ateliers et rencontres avec des experts pour échanger sur la biodiversité et l’avenir de la planète.
CINEMA LE COLBERT
– Projections de films documentaires
– Conférences
BOURSE DU TRAVAIL et SALLE DES CONFÉRENCES – gratuit
– Expositions d’art naturaliste
– Animations & sorties nature .
50 Grande Rue Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 66 10 72 cinelecolbert@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : FESTIVAL de cinéma « Nature Climat et Environnement »
L’événement FESTIVAL de cinéma « Nature Climat et Environnement » Aubusson a été mis à jour le 2026-09-02 par Creuse Tourisme
À voir aussi à Aubusson (Creuse)
- Lancement de saison automnale Théâtre Jean Lurçat Aubusson 16 septembre 2026
- JEP 2026 Découverte de la Maison du Tapissier Aubusson 18 septembre 2026
- JEP 2026 Galerie JABERT Tisser en beauté, le fil du beau à travers les siècles Aubusson 18 septembre 2026
- Visite exceptionnelle de la forge + de l’exposition d’oeuvres réalisées à partir de papiers peints du XIXe et XXe siècle, Forge, Aubusson 19 septembre 2026
- JEP 2026 Mobilier national Atelier restauration de tapisseries Aubusson 19 septembre 2026