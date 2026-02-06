Festival de cinéma nordique Le Gyptis Belle de Mai Marseille 3e Arrondissement

Festival de cinéma nordique

Du samedi 14 au dimanche 15 février 2026. Le Gyptis Belle de Mai 136 rue Loubon Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 3.5 – 3.5 – 6 EUR

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-15

2026-02-14

Première édition de ce festival qui promeut le cinéma des pays nordiques (Islande, Suède, Norvège, Finlande, Danemark, Groenland, Iles Féroé).

Et plus largement faire découvrir la culture et la manière de vivre en Scandinavie.

L’association L’Etoile du Nord organise le tout premier festival de cinéma nordique à Marseille, avec 4 films, précédés d’un court-métrage, dont une avant-première, un atelier de cuisine nordique avec une habitante danoise du quartier, une dégustation commune entre 2 films et un goûter pour enfants en musique avec Luciaoptog.





Les films présentés parlent de notre monde avec ses angoisses, ses transformations violentes mais aussi des humains, du bonheur de vivre. Les cinéastes scandinaves font souvent de magnifiques portraits d’humanité, généreux et tordant le cœur, plein d’humour et profond. C’est ce cinéma qui y est présenté et aussi d’autres facettes de la vie scandinave être ensemble, la vie quotidienne, les paysages, les villes et villages, la littérature, la photographie, la cuisine, le tricot, le sauna, le vélo, la neige… et évidemment le fameux hygge . .

Le Gyptis Belle de Mai 136 rue Loubon Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 13 75 96 76

English :

First edition of this festival promoting cinema from the Nordic countries (Iceland, Sweden, Norway, Finland, Denmark, Greenland, Faroe Islands).

And, more broadly, to discover Scandinavian culture and way of life.

