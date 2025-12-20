Festival de cinéma R’EMBOBINAGES 9ème édition, Épinal

Festival de cinéma R’EMBOBINAGES 9ème édition

6 Rue Salvador Allende Épinal Vosges

20

Samedi 2026-02-06 13:15:00

2026-02-07 23:00:00

2026-02-06 2026-02-07 2026-02-08

7 films présentés du 6 au 8 février 2026 dans le cadre du Festival R’embobinages

Des films anciens, de genres différents comédie, drame, etc- avec pour fil conducteur une galerie de personnages qui usent de la parole pour séduire, influencer, escroquer….

Tous les films sont précédés d’une présentation et suivis d’un échange, animés par Jean-Marc VIRET.

Le public est invité à vivre une expérience cinématographique totale en profitant pleinement de toute la programmation.Tout public

6 Rue Salvador Allende Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 29 31 38 97

English :

7 films presented from February 6 to 8, 2026 as part of the Festival R’embobinages

Old films in a variety of genres comedy, drama, etc. with the common thread of a gallery of characters who use words to seduce, influence, swindle….

All films are preceded by a presentation and followed by a discussion moderated by Jean-Marc VIRET.

Audiences are invited to enjoy a total cinematic experience, taking full advantage of the entire program.

