Festival de cinéma Télérama

Télérama et l’Association française des cinémas d’art et d’essai (Afcae) organisent, du 21 au 27 janvier 2026, la 28ᵉ édition du Festival cinéma Télérama, en partenariat avec BNP Paribas et France Télévisions.

Une sélection des seize meilleurs films de l’année 2025 choisis par la rédaction de Télérama sera proposée dans plus de cinq cents salles d’art et essai au tarif de 4 euros la place, sur présentation du pass pour la manifestation, valable pour deux personnes, à retrouver dans les numéros de Télérama des 14 et 21 janvier 2026 ainsi que sur Télérama.fr et l’application Télérama. Depuis neuf ans s’ajoutent à cette sélection des films présentés en avant-première, choisis en concertation avec l’Afcae.

Du mercredi 21 janvier 2026 au mardi 27 janvier 2026 :

payant

4€ la place de cinéma avec le Pass

Public jeunes et adultes.

