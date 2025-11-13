Festival de cinéma Terre(s) d’Images

Abilly Indre-et-Loire

Début : 2025-11-13 19:00:00

fin : 2025-11-13 22:30:00

Date(s) :

2025-11-13

Soirée Terre d’Humour avec l’exposition Coup de crayon de Claude Chevilley.

Présentation de plusieurs courts-métrages avec vote du public.

Entracte jeu et festif.

Présentation du film Cocorico de Julien Hervé.

Abilly 37160 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 7 81 38 60 28 contact@festivalterresdimages.com

English :

Terre d’Humour evening with Claude Chevilley’s Coup de crayon exhibition.

Presentation of several short films with public voting.

Game and party intermission.

Presentation of the film Cocorico by Julien Hervé.

German :

Terre d’Humour-Abend mit der Ausstellung Coup de crayon von Claude Chevilley.

Vorführung mehrerer Kurzfilme mit Publikumsabstimmung.

Spielerische und festliche Einlage.

Vorführung des Films Cocorico von Julien Hervé.

Italiano :

Serata Terre d’Humour con la mostra Coup de crayon di Claude Chevilley.

Presentazione di diversi cortometraggi con votazione pubblica.

Intervallo con giochi e festeggiamenti.

Presentazione del film Cocorico di Julien Hervé.

Espanol :

Velada Terre d’Humour con la exposición Coup de crayon de Claude Chevilley.

Presentación de varios cortometrajes con votación del público.

Intermedio con juegos y fiestas.

Presentación de la película Cocorico de Julien Hervé.

