Festival de cinéma Terre(s) d’Images

La Chapelle-Blanche-Saint-Martin Indre-et-Loire

Tarif : 6.5 – 6.5 – EUR

6.5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-14 19:00:00

fin : 2025-11-14 22:30:00

Date(s) :

2025-11-14

Dans le cadre de Terre de Connaissance

Exposition par Terre à Terre de Bonsaï un arbre en pot avec David Michaud.

Présentation de films du patrimoine de la commune avec Ciclic.

Entracte jeu et festif.

Passage du film l’histoire de Souleymane de Boris Lojkine.

La Chapelle-Blanche-Saint-Martin 37240 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 7 81 38 60 28 contact@festivalterresdimages.com

English :

As part of Terre de Connaissance

Exhibition by Terre à Terre of Bonsaï un arbre en pot with David Michaud.

Presentation of local heritage films with Ciclic.

Intermission with games and festivities.

Screening of the film L’histoire de Souleymane by Boris Lojkine.

German :

Im Rahmen von Terre de Connaissance

Ausstellung von Terre à Terre über Bonsai un arbre en pot mit David Michaud.

Präsentation von Filmen aus dem Kulturerbe der Gemeinde mit Ciclic.

Gespielte und festliche Entracte.

Vorführung des Films l’histoire de Souleymane von Boris Lojkine.

Italiano :

Nell’ambito di Terre de Connaissance

Mostra di Terre à Terre di Bonsaï un arbre en pot con David Michaud.

Presentazione di film sul patrimonio locale a cura di Ciclic.

Intervallo con giochi e festeggiamenti.

Proiezione del film l’histoire de Souleymane di Boris Lojkine.

Espanol :

En el marco de Terre de Connaissance

Exposición de Terre à Terre de Bonsaï un arbre en pot con David Michaud.

Presentación de películas sobre el patrimonio local por Ciclic.

Intermedio con juegos y fiestas.

Proyección de la película l’histoire de Souleymane de Boris Lojkine.

