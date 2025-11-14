Festival de cinéma Terre(s) d’Images La Chapelle-Blanche-Saint-Martin
Festival de cinéma Terre(s) d’Images La Chapelle-Blanche-Saint-Martin vendredi 14 novembre 2025.
Festival de cinéma Terre(s) d’Images
La Chapelle-Blanche-Saint-Martin Indre-et-Loire
Tarif : 6.5 – 6.5 – EUR
Début : 2025-11-14 19:00:00
fin : 2025-11-14 22:30:00
2025-11-14
Dans le cadre de Terre de Connaissance
Exposition par Terre à Terre de Bonsaï un arbre en pot avec David Michaud.
Présentation de films du patrimoine de la commune avec Ciclic.
Entracte jeu et festif.
Passage du film l’histoire de Souleymane de Boris Lojkine.
La Chapelle-Blanche-Saint-Martin 37240 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 7 81 38 60 28 contact@festivalterresdimages.com
English :
As part of Terre de Connaissance
Exhibition by Terre à Terre of Bonsaï un arbre en pot with David Michaud.
Presentation of local heritage films with Ciclic.
Intermission with games and festivities.
Screening of the film L’histoire de Souleymane by Boris Lojkine.
German :
Im Rahmen von Terre de Connaissance
Ausstellung von Terre à Terre über Bonsai un arbre en pot mit David Michaud.
Präsentation von Filmen aus dem Kulturerbe der Gemeinde mit Ciclic.
Gespielte und festliche Entracte.
Vorführung des Films l’histoire de Souleymane von Boris Lojkine.
Italiano :
Nell’ambito di Terre de Connaissance
Mostra di Terre à Terre di Bonsaï un arbre en pot con David Michaud.
Presentazione di film sul patrimonio locale a cura di Ciclic.
Intervallo con giochi e festeggiamenti.
Proiezione del film l’histoire de Souleymane di Boris Lojkine.
Espanol :
En el marco de Terre de Connaissance
Exposición de Terre à Terre de Bonsaï un arbre en pot con David Michaud.
Presentación de películas sobre el patrimonio local por Ciclic.
Intermedio con juegos y fiestas.
Proyección de la película l’histoire de Souleymane de Boris Lojkine.
