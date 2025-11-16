Festival de cinéma Terre(s) d’Images Le Louroux

Festival de cinéma Terre(s) d’Images

Dans le cadre de Terre de famille, nous proposons l’exposition Douceurs du Caméra photo club du Lochois puis présentation des films des écoles et des collèges et du film réalisé par les enfants de l’atelier cinéma à Sepmes du 20 au 24 octobre 2025.

Passage du film Flow de Gints Zilbalodis.

Passage du film Flow de Gints Zilbalodis avec Ciné Off. 6.5 .

Le Louroux 37240 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 7 81 38 60 28 contact@festivalterresdimages.com

English :

As part of Terre de famille, we’re showing the Douceurs exhibition from the Camera Photo Club du Lochois, followed by a presentation of films from schools and colleges, and a film made by children at the Sepmes film workshop from October 20 to 24, 2025.

Screening of the film Flow by Gints Zilbalodis.

German :

Im Rahmen von Terre de famille zeigen wir die Ausstellung Douceurs des Caméra photo club du Lochois und anschließend die Vorführung der Filme der Schulen und Mittelschulen sowie des Films, der von den Kindern des Filmworkshops in Sepmes vom 20. bis 24. Oktober 2025 gedreht wurde.

Vorführung des Films Flow von Gints Zilbalodis.

Italiano :

Nell’ambito di Terre de famille, presentiamo la mostra Douceurs del Caméra photo club du Lochois, seguita da una proiezione di film provenienti da scuole e istituti superiori e da un film realizzato dai bambini del laboratorio cinematografico di Sepmes dal 20 al 24 ottobre 2025.

Proiezione del film Flow di Gints Zilbalodis.

Espanol :

En el marco de Terre de famille, presentamos la exposición Douceurs de la Caméra photo club du Lochois, seguida de la proyección de películas de escuelas e institutos y de una película realizada por los niños del taller de cine de Sepmes, del 20 al 24 de octubre de 2025.

Proyección de la película Flow de Gints Zilbalodis.

