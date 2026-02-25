Festival de cinéma Visions d’Asie Cinéma Le Navire Valence

Festival de cinéma Visions d’Asie

Cinéma Le Navire 9 Boulevard d’Alsace Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-03

fin : 2026-03-10

Date(s) :

2026-03-03

C’est avec une émotion toute particulière que nous vous présentons la première édition du festival Visions d’Asie.

.

Cinéma Le Navire 9 Boulevard d’Alsace Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 40 79 20

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

It is with great emotion that we present the first edition of the Visions d?Asie festival.

L’événement Festival de cinéma Visions d’Asie Valence a été mis à jour le 2026-02-23 par Valence Romans Tourisme