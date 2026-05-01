Roncherolles-en-Bray

Festival de cirque contemporain ERA

731 Rue des Croisettes Ecole de cirk Roncherolles-en-Bray Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-28

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-28

Le premier festival dédié aux arts du cirk du pays de bray !

Si tu n’es pas trop usé, chiffonné, ruiné, cachetonné, emprisonné, lessivé, dégoûté, déplumé, et plein d’autres trucs chiants en é

Bref…

Si pour toi c’est encore l’été,

Viens faire la fête avec nous juste avant la rentrée !!! .

731 Rue des Croisettes Ecole de cirk Roncherolles-en-Bray 76440 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 09 14 48

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English : Festival de cirque contemporain ERA

L’événement Festival de cirque contemporain ERA Roncherolles-en-Bray a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme Forges-les-Eaux