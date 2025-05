Festival de cirque et de danse Sous les étoiles – Domaine de la Bonne étoile Beausemblant, 29 juin 2025 10:30, Beausemblant.

Drôme

Domaine de la Bonne étoile 1149, route de Vivier Beausemblant Drôme

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Début : 2025-06-29 10:30:00

fin : 2025-06-29 18:00:00

2025-06-29

Festival de cirque et de danse organisé par l’association Désacorpsdé avec une ambiance familiale et conviviale: repas, spectacle, numéro et snacking sont au rendez-vous.

Billets en ligne et sur place.

Domaine de la Bonne étoile 1149, route de Vivier

Beausemblant 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 49 76 20 72 desacorpsde@gmail.com

English :

Circus and dance festival organized by the Désacorpsdé association, with a friendly, family atmosphere: meal, show, act and snacks.

Tickets online and on site.

German :

Das Zirkus- und Tanzfestival wird vom Verein Désacorpsdé organisiert und bietet eine familiäre und gesellige Atmosphäre: Essen, Aufführungen, Nummern und Snacks.

Tickets online und vor Ort.

Italiano :

Festival del circo e della danza organizzato dall’associazione Désacorpsdé, con un’atmosfera familiare e amichevole: pasti, spettacoli, numeri e spuntini in offerta.

Biglietti disponibili online e sul posto.

Espanol :

Festival de circo y danza organizado por la asociación Désacorpsdé, en un ambiente familiar y acogedor: comida, espectáculo, actuación y aperitivos.

Entradas disponibles en línea y en el lugar.

