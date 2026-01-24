FESTIVAL DE CIRQUE. TOUT UN CIRQUE ! Frontignan

FESTIVAL DE CIRQUE. TOUT UN CIRQUE !

2ème édition de ce temps fort dédié au cirque, sous chapiteau et en plein air. Acrobatie, jonglage, magie, c’est tout l’univers du cirque qui s’invite sur l’aire des loisirs pour vous offrir un week-end d’émerveillement à partager à tout âge. Un petit village de cirque s’installe mêlant ateliers de pratique, manèges, entre-sort et spectacles en plein air et sous chapiteau. L’occasion pour tous, lors de ce nouveau rendez-vous conçu par la ville de Frontignan la Peyrade, d’en faire tout un cirque ! Accès libre Tout public (NB sur réservation uniquement pour les spectacles sous chapiteau) Buvette et restauration sur place.Infos et réservations 04 67 18 54 92 culture@ frontignan.fr .

Av du 81ème régiment d’infanterie Frontignan 34110 Hérault Occitanie +33 4 67 18 54 92

