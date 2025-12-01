Festival de cirque Un chapiteau sous l’sapin Rue du Muguet Périgny
Festival de cirque Un chapiteau sous l’sapin
Rue du Muguet P’Arc en Ciel Périgny Charente-Maritime
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Début : 2025-12-18
fin : 2025-12-21
2025-12-18
Ne manquez pas notre événement de décembre Un chapiteau sous l’sapin avec les Cie GLAZ et MAGIK FABRIK.
Rue du Muguet P’Arc en Ciel Périgny 17180 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
English : Circus festival Un chapiteau sous l’sapin
Don’t miss our December event Un chapiteau sous l?sapin with Cie GLAZ and MAGIK FABRIK.
