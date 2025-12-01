Festival de cirque Un chapiteau sous l’sapin Rue du Muguet Périgny

Festival de cirque Un chapiteau sous l’sapin

Rue du Muguet P’Arc en Ciel Périgny Charente-Maritime

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-18

fin : 2025-12-21

Date(s) :

2025-12-18

Ne manquez pas notre événement de décembre Un chapiteau sous l’sapin avec les Cie GLAZ et MAGIK FABRIK.

.

Rue du Muguet P’Arc en Ciel Périgny 17180 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

English : Circus festival Un chapiteau sous l’sapin

Don’t miss our December event Un chapiteau sous l?sapin with Cie GLAZ and MAGIK FABRIK.

