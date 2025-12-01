Festival de cirque Un chapiteau sous l’sapin Rue du Muguet Périgny

Festival de cirque Un chapiteau sous l’sapin Rue du Muguet Périgny jeudi 18 décembre 2025.

Festival de cirque Un chapiteau sous l’sapin

Rue du Muguet P’Arc en Ciel Périgny Charente-Maritime

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-18
fin : 2025-12-21

Date(s) :
2025-12-18

Ne manquez pas notre événement de décembre Un chapiteau sous l’sapin avec les Cie GLAZ et MAGIK FABRIK.
  .

Rue du Muguet P’Arc en Ciel Périgny 17180 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine  

English : Circus festival Un chapiteau sous l’sapin

Don’t miss our December event Un chapiteau sous l?sapin with Cie GLAZ and MAGIK FABRIK.

L’événement Festival de cirque Un chapiteau sous l’sapin Périgny a été mis à jour le 2025-11-29 par Nous La Rochelle