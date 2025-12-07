Festival de Comédie Musicale La Magie de Marraine la Bonne Fée Espace des Libertés Aubagne

Festival de Comédie Musicale La Magie de Marraine la Bonne Fée

Dimanche 7 décembre 2025 à partir de 15h.

Ouverture des portes à 14h15. Espace des Libertés Avenue Antide-Boyer Aubagne Bouches-du-Rhône

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Laissez-vous guider par Marraine la Bonne Fée et plongez dans le monde féérique de Disney !

Bibbidi-Bobbidi-Boo…

Disney vous ouvre ses portes avec la comédie musicale La magie de Marraine la bonne fée , un spectacle qui réunit vos classiques et vous fera vivre en famille un moment magique et légendaire.

Marraine la bonne fée inquiète de s’ennuyer, part en quête de nouvelles aventures. Elle découvre des personnages pas toujours GENTILS et vient même en aide à nos amis qui en auront besoin, car au fond quelle histoire ne se termine jamais bien dans cet univers féerique.

1h45 de spectacle à voir en famille, plein de magie, de rires et de chansons.

Buvette sur place. .

Espace des Libertés Avenue Antide-Boyer Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 15 06 12 64

English :

Let Marraine the Good Fairy guide you through the magical world of Disney!

Bibbidi-Bobbidi-Boo…

German :

Lass dich von Marraine, der guten Fee, führen und tauche ein in die märchenhafte Welt von Disney!

Bibbidi-Bobbidi-Boo…

Italiano :

Lasciate che Marraine la Fata Buona vi guidi nel magico mondo Disney!

Bibbidi-Bobbidi-Boo…

Espanol :

Deja que Marraine, el Hada Buena, te guíe por el mágico mundo de Disney

Bibbidi-Bobbidi-Boo…

