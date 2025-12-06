Festival de Comédie Musicale L’ultime voyage Espace des Libertés Aubagne

Festival de Comédie Musicale L’ultime voyage

Samedi 6 décembre 2025 à partir de 15h.

Ouverture des portes à 14h15. Espace des Libertés Avenue Antide-Boyer Aubagne Bouches-du-Rhône

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Début : 2025-12-06 15:00:00

fin : 2025-12-06

Pour la deuxième année la troupe Etoile Du Sud production, revient avec un nouveau festival de comédie musicale en proposant, suite à une forte demande, son spectacle L’ultime Voyage modifié pour l’occasion en une version master complètement inédite.

L’ultime Voyage est une comédie musicale qui vous entraînera dans un voyage intemporel. Partant de la France (Le Roi Soleil), passant par l’Italie (Roméo et Juliette) jusqu’aux U.S.A. (Grease). L’ultime Voyage est un spectacle à ne surtout par rater ! .

Espace des Libertés Avenue Antide-Boyer Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 15 06 12 64

English :

For the second year, the Etoile Du Sud production troupe is back with a new musical comedy festival, offering its show L?ultime Voyage , modified for the occasion into a completely new master version.

German :

Im zweiten Jahr kehrt die Truppe Etoile Du Sud production mit einem neuen Musical-Festival zurück und bietet aufgrund der großen Nachfrage ihre Show L’ultime Voyage an, die für diesen Anlass in eine völlig neue Master-Version umgewandelt wurde.

Italiano :

Per il secondo anno consecutivo, la compagnia di produzione Etoile Du Sud torna con un nuovo festival di commedie musicali, proponendo a grande richiesta il suo spettacolo L’ultimo Voyage , modificato per l’occasione in una versione master completamente nuova.

Espanol :

Por segundo año consecutivo, la compañía de producción Etoile Du Sud vuelve con un nuevo festival de comedia musical, ofreciendo -en respuesta a la gran demanda- su espectáculo L’ultime Voyage , modificado para la ocasión en una versión magistral completamente nueva.

