Festival de Comédies de Carry-le-Rouet Théâtre de Verdure Carry-le-Rouet

Festival de Comédies de Carry-le-Rouet

Mercredi 9 juillet 2025 de 18h à 20h et de 21h à 23h.

18h Little Buddy le petit cowboy

21h Le connard parfait n’existe pas.

Mercredi 16 juillet 2025 de 18h à 20h et de 21h à 23h.

18h Comment devenir un vrai pirate ?

21h De quoi je me mêle.

Mercredi 23 juillet 2025 de 18h à 20h et de 21h à 23h.

18h Capitaine fée

21h Mariés au premier ringard.

Mercredi 30 juillet 2025 de 18h à 19h, de 19h30 à 20h30 et de 21h30 à 23h.

18h Le ukulélé magique

19h30 Sous le sapin… les emmerdes !!!

21h30 Stéphanie Agrain dans paroles de Clitoris.

Mercredi 6 août 2025 de 18h à 20h et de 21h à 23h.

18h La petite sorcière

21h Faites l’apéro pas la guerre.

Mercredi 13 août 2025 de 18h à 20h et de 21h à 23h.

18h Les aventures du Magicien d’Oz

21h Tais-toi mon cœur.

Mercredi 20 août 2025 de 18h à 20h et de 21h à 23h.

18h Capitaine Frimousse et le trésor des océans

21h Mon Cabrel Préféré.

Mercredi 27 août 2025 de 18h à 20h et de 21h à 23h.

18h Chaperlipopette

21h Juste un soir.

Annulé en cas de mauvais temps. Théâtre de Verdure Chemin Du Jas Vieux Carry-le-Rouet Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : Mercredi 2025-07-09

2025-07-09 2025-07-16 2025-07-23 2025-07-30 2025-08-06 2025-08-13 2025-08-20 2025-08-27

Tous les Mercredis, du 9 juillet au 27 août 2025, vous pourrez assister à des spectacle joués par des artistes professionnels pour vous détendre et vous amuser. De l’humour niché dans un écrin de verdure, du plaisir pour les zygomatiques.

Spectacles à 18h00 pour les plus jeunes et à 21h tout public. Réservation obligatoire .

Théâtre de Verdure Chemin Du Jas Vieux Carry-le-Rouet 13620 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 19 98 07 10

English :

Every Wednesday, from July 9 to August 27, 2025, you’ll be able to attend shows performed by professional artists to relax and have fun. Humor nestled in a green setting, pleasure for the zygomatic.

German :

Jeden Mittwoch, vom 9. Juli bis zum 27. August 2025, können Sie an Aufführungen teilnehmen, die von professionellen Künstlern gespielt werden, um sich zu entspannen und zu amüsieren. Humor, eingebettet in eine grüne Oase, ist ein Vergnügen für die Zygomatiker.

Italiano :

Ogni mercoledì, dal 9 luglio al 27 agosto 2025, potrete assistere a spettacoli eseguiti da artisti professionisti per rilassarvi e divertirvi. L’umorismo immerso nel verde, un piacere per lo zigomo.

Espanol :

Todos los miércoles, del 9 de julio al 27 de agosto de 2025, podrá disfrutar de espectáculos interpretados por artistas profesionales para relajarse y divertirse. Humor enclavado en un entorno verde, un placer para el zigomático.

