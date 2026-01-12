Festival de comédies musicales 4ème Edition Saint-Vallier

Festival de comédies musicales 4ème Edition

Salle Désiré Valette Saint-Vallier Drôme

Tarif : 19 – 19 – 19 EUR

Début : 2026-04-17

fin : 2026-04-18

2026-04-17

La billetterie est ouverte ! 20 ans, n’est-ce pas merveilleux ? Venez partager ce moment intense en émotions avec nous. Nous avons choisi pour l’occasion 10 œuvres qui ont marqué notre histoire.

Salle Désiré Valette Saint-Vallier 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 36 80 18 02 asbackstage@gmail.com

