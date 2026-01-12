Festival de comédies musicales 4ème Edition Saint-Vallier
Festival de comédies musicales 4ème Edition Saint-Vallier vendredi 17 avril 2026.
Festival de comédies musicales 4ème Edition
Salle Désiré Valette Saint-Vallier Drôme
Tarif : 19 – 19 – 19 EUR
Début : 2026-04-17
fin : 2026-04-18
2026-04-17
La billetterie est ouverte ! 20 ans, n’est-ce pas merveilleux ? Venez partager ce moment intense en émotions avec nous. Nous avons choisi pour l’occasion 10 œuvres qui ont marqué notre histoire.
Salle Désiré Valette Saint-Vallier 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 36 80 18 02 asbackstage@gmail.com
Ticketing is now open! 20 years, isn’t that wonderful? Come and share this emotional moment with us. For the occasion, we’ve chosen 10 works that have marked our history.
