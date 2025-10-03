Festival de contes Amies Voix Médiathèque départementale de Loir-et-Cher Blois

Festival de contes Amies Voix Vendredi 3 octobre, 18h00 Médiathèque départementale de Loir-et-Cher Loir-et-Cher

Début : 2025-10-03T18:00:00 – 2025-10-03T19:00:00

Fin : 2025-10-03T18:00:00 – 2025-10-03T19:00:00

La 25ème édition du festival Amies Voix mis en oeuvre par la Médiathèque départementale de Loir-et-Cher propose 25 sepctacle dans tout le département.

Le 3 octobre à 18h, Hervé THIRY-DUVAL interprète son spectacle « Conteur de Fées »

« Croyez-moi sur parole : Il fut un temps où les fées existaient. Une époque merveilleuse où les légendes étaient la vraie vie des gens. Alors, sans presque s’étonner, on pouvait croiser l’une ou l’autre de ces créatures mystérieuses.

Il arriva ainsi quantité d’histoires : le Roi des Joueurs de Biniou rencontra une gracieuse fée des eaux, un contrebandier surprit la danse des Demoiselles d’or et l’orpheline Manon devint amoureuse de l’Ondin du Lac bleu… Et si raconter des histoires de fées était le meilleur moyen de les faire revenir ? ! »

Lieu : Salle polyvalente Paix et Joie

14, rue de l’Eglise 41120 Candé sur Beuvron

Médiathèque départementale de Loir-et-Cher 33 rue Jean-Baptiste Charcot Blois 41000 Nord Loir-et-Cher Centre-Val de Loire https://lecture41.culture41.fr/

