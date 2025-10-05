Festival de contes Amies Voix Médiathèque départementale de Loir-et-Cher Blois

Festival de contes Amies Voix Médiathèque départementale de Loir-et-Cher Blois dimanche 5 octobre 2025.

Festival de contes Amies Voix Dimanche 5 octobre, 15h00 Médiathèque départementale de Loir-et-Cher Loir-et-Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-05T15:00:00 – 2025-10-05T16:00:00

Fin : 2025-10-05T15:00:00 – 2025-10-05T16:00:00

La 25ème édition du festival Amies Voix accueille la conteuse Najoua DARWICHE pour son spectacle « Le goût des mots »

« Depuis toujours il rêve de faire comme tous les enfants : courir, grimper aux arbres et surtout… manger ! Mais quel plaisir peut-on prendre à manger s’il nous manque le goût ? Comment décrire le goût d’une fraise ou d’un morceau de pain ?

« Le goût des mots» raconte la rencontre entre deux êtres très différents, à travers une histoire originale écrite par l’artiste et 4 contes populaires issus du monde entier (Afrique de l’Ouest, Amérique du Nord, Europe et Moyen-Orient). »

Lieu : Salle associative

1, rue des déportés du 2 mai 1944 41110 Châteauvieux

Médiathèque départementale de Loir-et-Cher 33 rue Jean-Baptiste Charcot Blois 41000 Nord Loir-et-Cher Centre-Val de Loire https://lecture41.culture41.fr/

La 25ème édition du festival Amies Voix accueille la conteuse Najoua DARWICHE pour son spectacle « Le goût des mots »

© Conseil départemental de Loir-et-Cher