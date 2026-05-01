Agde

FESTIVAL DE CONTES DE LA GRANDE BLEUE

place du Jeu de Ballon Agde Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-29

Depuis le Coeur de Ville, embarquez pour un voyage imaginaire.

Pour cette deuxième édition, le festival “Les Contes de la Grande Bleue” vous emmène à la découverte de nouveaux horizons à travers les contes du monde entier, des spectacles hauts en couleurs et de nombreuses surprises.

Sous le signe de la convivialité et de l’émerveillement, les contes se partagent et rassemblent, offrent leur magie à travers les mots, la musique et les rires. Cette année, le Festival vous embarque au bord de la Grande Bleue et tout autour du monde. Au programme, des contes traditionnels ou revisités, des spectacles, des marionnettes, des ateliers créatifs et ludiques, une chasse au trésor…

Après une première escale avec un jeune aventurier en Afrique, puis un petit Chaperon rouge tout aussi aventureux dans les bois, le voyage reprendra avec un apéritif conté, à la fois singulier et festif.

Les jours suivants, vous découvrirez au gré des escales une baleine pas comme les autres, un périple de 20 000 lieues sous les mers librement adapté du roman de Jules Verne et une traversée encore plus librement inspirée de l’Odyssée d’Homère. Peut-être même croiserez-vous un petit garçon intrépide sur les flots, juste après une escale chez une Baba Yaga mystérieuse, une sirène inattendue et de drôles de marionnettes…

Cette année encore, le voyage promet d’être inoubliable. .

place du Jeu de Ballon Agde 34300 Hérault Occitanie +33 4 67 94 67 00

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English :

Embark on an imaginary journey from the heart of the town.

L’événement FESTIVAL DE CONTES DE LA GRANDE BLEUE Agde a été mis à jour le 2026-05-20 par 34 ADT34