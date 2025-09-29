Festival de contes en partenariat avec « Le grand baratin » au cinéma Le Kerfany Cinéma le Kerfany Moëlan-sur-Mer

Cinéma le Kerfany 13 Rue des Moulins Moëlan-sur-Mer Finistère

Début : 2025-09-29 20:30:00

fin : 2025-09-29 23:00:00

2025-09-29

Projection du film Riddle of fire

17 avril 2024 en salle | 1h 54min | Action, Aventure, Comédie

De Weston Razooli | Par Weston Razooli

Avec Lio Tipton, Charles Halford, Weston Razooli

Synopsis

Tout public

Il était une fois un trio d’enfants cherchant à craquer le code parental de leur nouvelle console et aussi la parfaite recette de la blueberry pie, une secte de braconniers qui ne cessent de se chicaner, une petite fille qui a des dons elfiques… Un premier long métrage dont le budget est aussi lilliputien que sont géantes sa sophistication formelle et sa liberté épique. Comme si, dans une forêt enchantée du Wyoming, Tom Sawyer, le Club des cinq et les Goonies s’étaient donné rendez-vous pour faire un jeu de plateau autour d’un feu de camp. .

Cinéma le Kerfany 13 Rue des Moulins Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne +33 2 98 39 65 88

