Cinéma le Kerfany 13 Rue des Moulins Moëlan-sur-Mer Finistère
Début : 2025-09-29 20:30:00
fin : 2025-09-29 23:00:00
2025-09-29
Projection du film Riddle of fire
17 avril 2024 en salle | 1h 54min | Action, Aventure, Comédie
De Weston Razooli | Par Weston Razooli
Avec Lio Tipton, Charles Halford, Weston Razooli
Synopsis
Tout public
Il était une fois un trio d’enfants cherchant à craquer le code parental de leur nouvelle console et aussi la parfaite recette de la blueberry pie, une secte de braconniers qui ne cessent de se chicaner, une petite fille qui a des dons elfiques… Un premier long métrage dont le budget est aussi lilliputien que sont géantes sa sophistication formelle et sa liberté épique. Comme si, dans une forêt enchantée du Wyoming, Tom Sawyer, le Club des cinq et les Goonies s’étaient donné rendez-vous pour faire un jeu de plateau autour d’un feu de camp. .
Cinéma le Kerfany 13 Rue des Moulins Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne +33 2 98 39 65 88
