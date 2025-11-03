Festival de contes et autres ClérieuZités Salles des fêtes Clérieux

Festival de contes et autres ClérieuZités

Salles des fêtes 14 B rue du Chalon Clérieux Drôme

Tarif : – – EUR

gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-20 10:00:00

fin : 2026-04-26 22:00:00

Date(s) :

2026-04-20

Le Festival 2026 propose des spectacles de contes, des histoires pour tous les âges et pour tous les publics autour du thème des Migrations. Animations sr Clérieux, Saint-Bardoux et Granges-les-Beaumont.

.

Salles des fêtes 14 B rue du Chalon Clérieux 26260 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 08 41 78 68 lesclerieuzites@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Festival 2026 offers storytelling shows and stories for all ages and audiences on the theme of migration. Events in Clérieux, Saint-Bardoux and Granges-les-Beaumont.

L’événement Festival de contes et autres ClérieuZités Clérieux a été mis à jour le 2025-11-03 par Valence Romans Tourisme