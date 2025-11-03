Festival de contes et autres ClérieuZités Salles des fêtes Clérieux
Festival de contes et autres ClérieuZités Salles des fêtes Clérieux lundi 20 avril 2026.
Festival de contes et autres ClérieuZités
Salles des fêtes 14 B rue du Chalon Clérieux Drôme
Tarif : – – EUR
gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-20 10:00:00
fin : 2026-04-26 22:00:00
Date(s) :
2026-04-20
Le Festival 2026 propose des spectacles de contes, des histoires pour tous les âges et pour tous les publics autour du thème des Migrations. Animations sr Clérieux, Saint-Bardoux et Granges-les-Beaumont.
.
Salles des fêtes 14 B rue du Chalon Clérieux 26260 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 08 41 78 68 lesclerieuzites@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Festival 2026 offers storytelling shows and stories for all ages and audiences on the theme of migration. Events in Clérieux, Saint-Bardoux and Granges-les-Beaumont.
L’événement Festival de contes et autres ClérieuZités Clérieux a été mis à jour le 2025-11-03 par Valence Romans Tourisme