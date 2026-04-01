Festival de contes L’Alsace se (ra)conte Tisser le rêve Den Traum weben

Place de l’église Ensisheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-04-22 14:00:00

fin : 2026-04-22 15:00:00

Date(s) :

2026-04-22

Un spectacle à partir de 6 ans

Voici un spectacle interactif bilingue pour petits et grands rêveurs, de Lou POIRIER et Franziska BRAEGGER, pour tout public dès 6 ans.

Un capteur de rêve tissé par une femme-araignée, un corbeau qui relie le monde des esprits à celui des vivants, l’esprit des animaux qui communique, à travers tes rêves, pour te donner des signes !

Tes rêves te parlent-ils et savent-ils te guider ?

Comme une dentelle, nous tressons les fils d’histoires tirées du répertoire des Peuples naturels du Canada. 0 .

Place de l’église Ensisheim 68190 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 26 49 54

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English :

A show for ages 6 and up

L’événement Festival de contes L’Alsace se (ra)conte Tisser le rêve Den Traum weben Ensisheim a été mis à jour le 2026-03-23 par Centre Haut-Rhin Ensisheim