Festival de contes L’Alsace se (ra)conte Tisser le rêve Den Traum weben Ensisheim
Festival de contes L’Alsace se (ra)conte Tisser le rêve Den Traum weben Ensisheim mercredi 22 avril 2026.
Festival de contes L’Alsace se (ra)conte Tisser le rêve Den Traum weben
Place de l’église Ensisheim Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
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Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-04-22 14:00:00
fin : 2026-04-22 15:00:00
Date(s) :
2026-04-22
Un spectacle à partir de 6 ans
Voici un spectacle interactif bilingue pour petits et grands rêveurs, de Lou POIRIER et Franziska BRAEGGER, pour tout public dès 6 ans.
Un capteur de rêve tissé par une femme-araignée, un corbeau qui relie le monde des esprits à celui des vivants, l’esprit des animaux qui communique, à travers tes rêves, pour te donner des signes !
Tes rêves te parlent-ils et savent-ils te guider ?
Comme une dentelle, nous tressons les fils d’histoires tirées du répertoire des Peuples naturels du Canada. 0 .
Place de l’église Ensisheim 68190 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 26 49 54
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English :
A show for ages 6 and up
L’événement Festival de contes L’Alsace se (ra)conte Tisser le rêve Den Traum weben Ensisheim a été mis à jour le 2026-03-23 par Centre Haut-Rhin Ensisheim