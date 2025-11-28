Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Festival de contes le Lébérou en Périgord Noir Marquay

Festival de contes le Lébérou en Périgord Noir Marquay vendredi 28 novembre 2025.

Salle des fêtes Marquay Dordogne

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif réduit

2025-11-28
fin : 2025-11-28

2025-11-28

Dans le cadre du Festival du Lébérou, Pierre Servantie conte Les tribulations d’un gardien de phare .

Réservation conseillée.   .

Salle des fêtes Marquay 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine 

