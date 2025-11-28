Festival de contes le Lébérou en Périgord Noir Marquay
Festival de contes le Lébérou en Périgord Noir Marquay vendredi 28 novembre 2025.
Festival de contes le Lébérou en Périgord Noir
Salle des fêtes Marquay Dordogne
Tarif : 6 – 6 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-28
fin : 2025-11-28
Date(s) :
2025-11-28
Dans le cadre du Festival du Lébérou, Pierre Servantie conte Les tribulations d’un gardien de phare .
Réservation conseillée. .
Salle des fêtes Marquay 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 50 14 00
English : Festival de contes le Lébérou en Périgord Noir
German : Festival de contes le Lébérou en Périgord Noir
Italiano :
Espanol : Festival de contes le Lébérou en Périgord Noir
L’événement Festival de contes le Lébérou en Périgord Noir Marquay a été mis à jour le 2025-11-14 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir