Festival de contes ! Maison Carrée de Nay Nay 1 – 3 août Entrée : 2€ (gratuit moins de 3 ans) / sauf Apéro-conte : 5€

Du 1er au 3 août – Un week-end pour rêver, écouter et s’émerveiller…

À la croisée des générations et des imaginaires, le Festival de Contes revient à Nay pour une édition pleine de fantaisie, d’émotion et de rires. Pendant trois jours, conteurs et conteuses de talent investiront des lieux familiers – la Maison Carrée, l’école maternelle, la maison de retraite – pour les métamorphoser en mondes enchantés. Petits et grands sont invités à ouvrir grand leurs oreilles et leur cœur pour savourer des histoires venues d’hier et d’aujourd’hui, à écouter au crépuscule, à l’aube, en balade ou autour d’un verre.

Entrée : 2€ (gratuit moins de 3 ans) / sauf Apéro-conte : 5€

Réservation conseillée : 05 59 13 99 65 / [maison.carree@mairienay.fr](mailto:maison.carree@mairienay.fr)

Maison Carrée de Nay 13 place de la république – 64800 Nay Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques