Festival de contes soit dit en passant Au p’tit bonheur rue grignon Charmes

Festival de contes soit dit en passant Au p’tit bonheur

rue grignon Maison du Temps libre Charmes Vosges

Tarif : – – EUR

3

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-02-19 15:00:00

fin : 2026-02-19

Date(s) :

2026-02-19

Pour Geneviève Moll dite Gene les chansons poussent comme des fruits sur les branches de sa vie .

Poétesse, compositrice, interprète, elle nous propose des chansons créées tout spécialement et quelques reprises adaptées de chants traditionnels.

Anick raconteuse à l’association Vaoùilmeplait a choisi des histoire tendres ou pétillantes.

L’une et l’autre se répondent dans une complicité joyeuse lors de ce spectacle adapté aux personnes en situation de handicap mais pas seulement.

Tout public

Réservation conseilléeTout public

3 .

rue grignon Maison du Temps libre Charmes 88130 Vosges Grand Est +33 6 73 38 50 75 vaouilmeplait@yahoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

For Geneviève Moll, known as Gene, songs grow like fruit on the branches of her life .

A poet, composer and performer, she offers us specially-created songs and a few covers adapted from traditional songs.

Anick, a storyteller with the Vaoùilmeplait association, has chosen stories both tender and sparkling.

Anick and Anick answer each other in a joyful complicity during this show adapted to disabled people but not only.

All audiences

Reservations recommended

L’événement Festival de contes soit dit en passant Au p’tit bonheur Charmes a été mis à jour le 2026-01-17 par OT EPINAL ET SA REGION