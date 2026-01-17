Festival de contes soit dit en passant café théâtre Charmes

Festival de contes soit dit en passant café théâtre

place de l’Espée Charmes Vosges

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-02-21 20:30:00

fin : 2026-02-21 22:00:00

2026-02-21

Un spectacle d’Eric Mie et Félix Lobo c’est une heure et demie d’un esprit libertin libertaire parsemé de friandises tantôt sucrées, tantôt salées. Une franche tarte à la crème dont le public ne loupera pas un seul morceau.

Deux chansonniers satiriques qui aiment tuer les cuistres en se marrant…

Tout public à partir de 16 ans

Réservation conseilléeTout public

place de l’Espée Charmes 88130 Vosges Grand Est +33 6 73 38 50 75 vaouilmeplait@yahoo.fr

English :

A show by Eric Mie and Félix Lobo: an hour and a half of libertine libertarian spirit sprinkled with sweet and salty treats. A frank cream pie that audiences won’t want to miss a single morsel.

Two satirical songwriters who like to kill cuistres while having a laugh…

For all ages 16 and up

Reservations recommended

