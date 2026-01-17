Festival de contes soit dit en passant café théâtre Charmes
place de l’Espée Charmes Vosges
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-02-21 20:30:00
fin : 2026-02-21 22:00:00
Date(s) :
2026-02-21
Un spectacle d’Eric Mie et Félix Lobo c’est une heure et demie d’un esprit libertin libertaire parsemé de friandises tantôt sucrées, tantôt salées. Une franche tarte à la crème dont le public ne loupera pas un seul morceau.
Deux chansonniers satiriques qui aiment tuer les cuistres en se marrant…
Tout public à partir de 16 ans
Réservation conseilléeTout public
place de l’Espée Charmes 88130 Vosges Grand Est +33 6 73 38 50 75 vaouilmeplait@yahoo.fr
English :
A show by Eric Mie and Félix Lobo: an hour and a half of libertine libertarian spirit sprinkled with sweet and salty treats. A frank cream pie that audiences won’t want to miss a single morsel.
Two satirical songwriters who like to kill cuistres while having a laugh…
For all ages 16 and up
Reservations recommended
