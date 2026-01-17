Festival de contes soit dit en passant deux Charmes

Festival de contes soit dit en passant deux

Spectacle présenté par Les Volubiles, Barbara Glet et Anne-Lise Vouaux-Massel elles mêlent parole, théâtre, chant et mouvement pour raconter nos épopées sentimentales. Elles nous convient à un moment plein d’humour et de sensibilité avec pour seul désir, celui de nous conter telles qu’elles sont, elles, face à l’amour fougueuses et révoltées, sensuelles et fragiles, sereines ou non… Entre dualité et solitudes, cette mise à nu file joliment la métaphore du couple.

Et si l’amour était un jeu ? Ou un espoir que l’on serre contre soi ? Un impossible peut-être… Ou plutôt un partage ? Deux raconte un voyage drôle et sincère en terres amoureuses, au risque de sortir de soi ! Porté par un duo de conteuses explosif, aussi joueuses que généreuses avec les mots, ce spectacle interroge l’indicible lien, celui du couple.

Tout public à partir de 14 ans.

A show presented by Les Volubiles, Barbara Glet and Anne-Lise Vouaux-Massel: they combine words, theater, song and movement to tell our sentimental epics. They invite us to a moment full of humor and sensitivity, with the sole desire of telling us what they are like when faced with love: spirited and rebellious, sensual and fragile, serene or not… Between duality and solitude, this bare-bones account beautifully spins the metaphor of the couple.

What if love were a game? Or a hope we hold close to our hearts? An impossible dream, perhaps? Or more like sharing? Deux takes us on a funny, heartfelt journey into the world of love, at the risk of stepping outside ourselves! Performed by an explosive duo of storytellers, as playful as they are generous with words, this show explores the unspeakable bond between couples.

For all ages 14 and up.

Reservations recommended.

