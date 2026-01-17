Festival de contes soit dit en passant la terre sur les épaules Charmes

Festival de contes soit dit en passant la terre sur les épaules

Place de l’Espée Charmes Vosges

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date :

Début : Vendredi Vendredi 2026-02-13 20:30:00

fin : 2026-02-13 22:00:00

2026-02-13

Spectacle de et par Sophie WIHELM musique électro acoustique, Emilie MOUSSE.

Ce récit écologiste retrace le parcours de trois jeunes gens Nina, Alizée et Louis réfléchissent aux menaces qui pèsent sur leur avenir. Ils se veulent acteurs d’une société qui leur ressemble. Entre documentaire et fiction, cette fresque où l’énergie de la jeunesse aura le dernier mot nous rappelle que l’imagination a du pouvoir.

Un spectacle qui invite à la réflexion et au dialogue, toutes générations confondues. La conteuse Sophie WILHELM les a rencontrées lors d’une collecte de paroles. Elle entrelace les chemins d’utopie et d’engagement de ses héros avec le sien. Sa narration toute en sensibilité et énergie est soutenue par la composition électro-acoustique d’Emilie MOUSSET.

Tour public à partir de 14 ans.

Réservation conseillée.Tout public

Place de l’Espée Charmes 88130 Vosges Grand Est +33 6 73 38 50 75 vaouilmeplait@yahoo.fr

English :

Show by and for Sophie WIHELM: electro-acoustic music, Emilie MOUSSE.

This ecological tale follows the journey of three young people: Nina, Alizée and Louis reflect on the threats to their future. They want to play an active role in creating a society that is more like them. Part documentary, part fiction, this fresco of youthful energy reminds us that imagination has power.

A show that invites reflection and dialogue across all generations. Storyteller Sophie WILHELM met these young people when collecting their words. She interweaves her heroes’ paths of utopia and commitment with her own. Her sensitive, energetic narration is supported by Emilie MOUSSET’s electro-acoustic composition.

For audiences aged 14 and over.

Reservations recommended.

