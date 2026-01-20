Festival de contes soit dit en passant l’arbre voyageur

rue grignon Charmes Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-02-11 15:00:00

fin : 2026-02-11 17:00:00

Date(s) :

2026-02-11

Contes, musiques et palabres publiques.

Spectacle participatif créé par Mourad Frik (conte) et Adrie Beaucaillou (musique)

Pour rencontrer l’Arbre Voyageur, il vaut mieux suivre ses racines, elles ont des ailes. On a toutes les chances de le trouver là où se tiennent les gens libres.

Et lorsqu’il fait étape quelque part, il faut s’attendre à partager ses fruits § Il y a toujours assez de place entre ses branches et ses racines pour se rassembler, se laisser emporter par les histoires et la musique, et même y laisser quelques graines de gestes, paroles et chansons…

Tout public à partir de 5 ans

Goûter à l’issue de la représentation.

Réservation conseilléeTout public

0 .

rue grignon Charmes 88130 Vosges Grand Est +33 6 73 38 50 75 vaouilmeplait@yahoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Tales, music and public palaver.

Participatory show created by Mourad Frik (storytelling) and Adrie Beaucaillou (music):

To meet the Travelling Tree, it’s best to follow its roots, which have wings. There’s every chance of finding him where free people stand.

And when he stops off somewhere, you can expect to share his fruits § There’s always enough room between his branches and roots to gather, let yourself be carried away by stories and music, and even leave a few seeds of gesture, words and song…

For all ages 5 and up

Snack after the show.

Reservations recommended

L’événement Festival de contes soit dit en passant l’arbre voyageur Charmes a été mis à jour le 2026-01-20 par OT EPINAL ET SA REGION