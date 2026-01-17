Festival de contes soit dit en passant le cheval de feu Essegney
Festival de contes soit dit en passant le cheval de feu Essegney samedi 21 février 2026.
Festival de contes soit dit en passant le cheval de feu
Essegney Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-02-21 10:00:00
fin : 2026-02-21
Date(s) :
2026-02-21
Un conte tzigane tout en rebondissement sous forme de haltes contées lors d’une promenade autour du lac d’Essegney.
Les conteurs-ses de Vaoùilmeplait vous offrent une pause enchantée
Spectacle familial à partir de 8 ans
Apéritif offert à l’issue de la promenadeTout public
0 .
Essegney 88130 Vosges Grand Est +33 6 73 38 50 75 vaouilmeplait@yahoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A gypsy tale full of twists and turns in the form of storytelling stops on a walk around Essegney lake.
The storytellers of Vaoùilmeplait offer you an enchanted break
Family show for ages 8 and up
Aperitif offered at the end of the walk
L’événement Festival de contes soit dit en passant le cheval de feu Essegney a été mis à jour le 2026-01-17 par OT EPINAL ET SA REGION