Festival de contes soit dit en passant le cheval de feu Essegney samedi 21 février 2026.

Essegney Vosges

Samedi 2026-02-21 10:00:00
2026-02-21

2026-02-21

Un conte tzigane tout en rebondissement sous forme de haltes contées lors d’une promenade autour du lac d’Essegney.
Les conteurs-ses de Vaoùilmeplait vous offrent une pause enchantée

Spectacle familial à partir de 8 ans
Apéritif offert à l’issue de la promenadeTout public
Essegney 88130 Vosges Grand Est +33 6 73 38 50 75  vaouilmeplait@yahoo.fr

English :

A gypsy tale full of twists and turns in the form of storytelling stops on a walk around Essegney lake.
The storytellers of Vaoùilmeplait offer you an enchanted break

Family show for ages 8 and up
Aperitif offered at the end of the walk

