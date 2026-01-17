Festival de contes soit dit en passant le cheval de feu parking Essegney

Festival de contes soit dit en passant le cheval de feu

Un conte tzigane tout en rebondissement sous forme de haltes contées lors d’une promenade autour d’un lac d’Essegney. Les conteurs-ses de Vaoùilmeplait vous offrent une pause enchantée.

Familial à partir de 8 ans

Apéritif offert à l’issu de la promenade

Réservation fortement recommandée.Tout public

parking Etang Essegney Essegney 88130 Vosges Grand Est +33 6 73 38 50 75 vaouilmeplait@yahoo.fr

English :

A gypsy tale full of twists and turns in the form of storytelling pauses during a walk around a lake in Essegney. The storytellers of Vaoùilmeplait offer you an enchanted break.

Family from 8 years

Aperitif offered at the end of the walk

Reservations strongly recommended.

