Festival de contes soit dit en passant le cheval de feu parking Essegney

Festival de contes soit dit en passant le cheval de feu
Gratuit
Gratuit
Samedi 2026-02-21 10:00:00
fin : 2026-02-21
2026-02-21
Un conte tzigane tout en rebondissement sous forme de haltes contées lors d’une promenade autour d’un lac d’Essegney. Les conteurs-ses de Vaoùilmeplait vous offrent une pause enchantée.
Familial à partir de 8 ans
Apéritif offert à l’issu de la promenade
Réservation fortement recommandée.Tout public
parking Etang Essegney Essegney 88130 Vosges Grand Est +33 6 73 38 50 75 vaouilmeplait@yahoo.fr
English :
A gypsy tale full of twists and turns in the form of storytelling pauses during a walk around a lake in Essegney. The storytellers of Vaoùilmeplait offer you an enchanted break.
Family from 8 years
Aperitif offered at the end of the walk
Reservations strongly recommended.
