Festival de contes soit dit en passant perruque et cotte de maille

Place de l’Espée Charmes Vosges

Tarif : – – EUR

8

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-02-15 15:30:00

fin : 2026-02-15 16:30:00

Date(s) :

2026-02-15

Spectacle présenté par les Volubiles, Barbara Glet et Anne-Lise Vouaux-Massel un spectacle survolté dans lequel la gestuelle, le chant et le récit invitent les imaginaires à un voyage troublant. Et oui, les apparences sont trompeuses.

C’est l’histoire d’un garçon. Il part de chez sa mère pour trouver un avenir meilleur. Savait-il qu’il allait devoir affronter un vieillard plein de secrets ? Fuir un troupeau de trolls à l’haleine pestilentielle ? Tenir bon face aux charmes d’une princesse déterminée ? Affronter la colère d’un roi ? Vivre une guerre ? Heureusement, son ami, l’étalon noir aux pouvoirs extraordinaires est à ses côtés.

Familial à partir de 6 ans

Réservation conseilléeTout public

8 .

Place de l’Espée Charmes 88130 Vosges Grand Est +33 6 73 38 50 75 vaouilmeplait@yahoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Presented by Les Volubiles, Barbara Glet and Anne-Lise Vouaux-Massel: a lively show in which body language, singing and storytelling take the imagination on a troubling journey. And yes, appearances are deceptive.

This is the story of a boy. He leaves his mother’s home to find a better future. Did he know he’d have to face an old man full of secrets? Flee from a herd of trolls with pestilential breath? Stand firm against the charms of a determined princess? Face the wrath of a king? Live through a war? Fortunately, his friend, the black stallion with extraordinary powers, is at his side.

Family from 6 years

Reservations recommended

L’événement Festival de contes soit dit en passant perruque et cotte de maille Charmes a été mis à jour le 2026-01-17 par OT EPINAL ET SA REGION