Festival de contes soit dit en passant perruque et cotte de maille Charmes
Festival de contes soit dit en passant perruque et cotte de maille Charmes dimanche 15 février 2026.
Festival de contes soit dit en passant perruque et cotte de maille
Place de l’Espée Charmes Vosges
Tarif : – – EUR
8
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-02-15 15:30:00
fin : 2026-02-15 16:30:00
Date(s) :
2026-02-15
Spectacle présenté par les Volubiles, Barbara Glet et Anne-Lise Vouaux-Massel un spectacle survolté dans lequel la gestuelle, le chant et le récit invitent les imaginaires à un voyage troublant. Et oui, les apparences sont trompeuses.
C’est l’histoire d’un garçon. Il part de chez sa mère pour trouver un avenir meilleur. Savait-il qu’il allait devoir affronter un vieillard plein de secrets ? Fuir un troupeau de trolls à l’haleine pestilentielle ? Tenir bon face aux charmes d’une princesse déterminée ? Affronter la colère d’un roi ? Vivre une guerre ? Heureusement, son ami, l’étalon noir aux pouvoirs extraordinaires est à ses côtés.
Familial à partir de 6 ans
Réservation conseilléeTout public
8 .
Place de l’Espée Charmes 88130 Vosges Grand Est +33 6 73 38 50 75 vaouilmeplait@yahoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Presented by Les Volubiles, Barbara Glet and Anne-Lise Vouaux-Massel: a lively show in which body language, singing and storytelling take the imagination on a troubling journey. And yes, appearances are deceptive.
This is the story of a boy. He leaves his mother’s home to find a better future. Did he know he’d have to face an old man full of secrets? Flee from a herd of trolls with pestilential breath? Stand firm against the charms of a determined princess? Face the wrath of a king? Live through a war? Fortunately, his friend, the black stallion with extraordinary powers, is at his side.
Family from 6 years
Reservations recommended
L’événement Festival de contes soit dit en passant perruque et cotte de maille Charmes a été mis à jour le 2026-01-17 par OT EPINAL ET SA REGION