Festival de contes soit dit en passant retour vers le commencement

Place de l’Espée Charmes Vosges

Tarif : – – EUR

8

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-02-20 20:30:00

fin : 2026-02-20 22:00:00

Date(s) :

2026-02-20

Spectacle présenté par Isabelle Thiébert et Ludovic Soler un voyage conté où les mots se mêlent à la musique pour nous faire voyager dans les premiers temps bibliques…

Au commencement un livre, le plus vendu au monde véritable bibliothèque. Le premier livre de cette bbliothèque, celui de commencement, après le Big Bang, un homme, une femme… Oui et après ? Les premières fois, les premières émotions, les premières erreurs… Les premiers pas de l’humanité. contes mythologiques et musique.

Tout public à partir de 12 ans

Réservation conseilléeTout public

8 .

Place de l’Espée Charmes 88130 Vosges Grand Est +33 6 73 38 50 75 vaouilmeplait@yahoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A show presented by Isabelle Thiébert and Ludovic Soler: a storytelling journey in which words mingle with music to take us back to the earliest biblical times…

In the beginning was a book, the world’s best-selling true library. The first book in this library, that of the beginning, after the Big Bang, a man, a woman… And then what? The first times, the first emotions, the first mistakes… Mankind’s first steps. Mythological tales and music.

All ages 12 and up

Reservations recommended

L’événement Festival de contes soit dit en passant retour vers le commencement Charmes a été mis à jour le 2026-01-17 par OT EPINAL ET SA REGION