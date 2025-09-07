Festival de cor des alpes Le Russey

Festival de cor des alpes Le Russey dimanche 7 septembre 2025.

Festival de cor des alpes

Eglise et salle des fêtes Le Russey Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-07 10:00:00
fin : 2025-09-07 12:00:00

Date(s) :
2025-09-07

Festival de cor des alpes
10h à 10h30 concert des groupes dans les rues du Russey
11h devant l’église concert de tous les sonneurs
14h salle des fêtes cocert de chaque groupe
16h morceaux d’ensemble   .

Eglise et salle des fêtes Le Russey 25210 Doubs Bourgogne-Franche-Comté   robert.perrot0539@orange.fr

English : Festival de cor des alpes

German : Festival de cor des alpes

Italiano :

Espanol :

L’événement Festival de cor des alpes Le Russey a été mis à jour le 2025-08-05 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER