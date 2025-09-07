Festival de cor des alpes Le Russey

Festival de cor des alpes Le Russey dimanche 7 septembre 2025.

Eglise et salle des fêtes Le Russey Doubs

Début : 2025-09-07 10:00:00

fin : 2025-09-07 12:00:00

2025-09-07

10h à 10h30 concert des groupes dans les rues du Russey

11h devant l’église concert de tous les sonneurs

14h salle des fêtes cocert de chaque groupe

16h morceaux d’ensemble .

Eglise et salle des fêtes Le Russey 25210 Doubs Bourgogne-Franche-Comté robert.perrot0539@orange.fr

