Festival de cor des alpes Le Russey
Eglise et salle des fêtes Le Russey Doubs
Début : 2025-09-07 10:00:00
fin : 2025-09-07 12:00:00
2025-09-07
10h à 10h30 concert des groupes dans les rues du Russey
11h devant l’église concert de tous les sonneurs
14h salle des fêtes cocert de chaque groupe
16h morceaux d’ensemble .
Eglise et salle des fêtes Le Russey 25210 Doubs Bourgogne-Franche-Comté robert.perrot0539@orange.fr
