Le grand ensemble de trompettes de Lyon est composé d’étudiants issus de la classe de trompette du conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon (CNSMDL).

Cette formation présente en concert des pièces originales et des transcriptions dans un répertoire allant de l’époque Baroque à nos jours en utilisant toute la gamme d’instruments (trompette, piccolo, cornet, bugles).

Cette formation s’est produite notamment à Los Angeles en mai 2024 lors de l’International Trumpet Guild puis au palais des congrès de Royan et se produira en 2025 et 2026 en France et aux USA.

Réservation à l’office de Tourisme de Tourisme de Cormatin ou sur le site www.festivaldecormatin.fr .

