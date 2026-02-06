festival de courts en fête Compeyre

festival de courts en fête Compeyre mardi 21 juillet 2026.

l’Esplanade de Compeyre Compeyre Aveyron

Tarif : – –

Début : 2026-07-21
fin : 2026-07-23

2026-07-21

Une projection de courts-métrages aura lieu en plein air sur l’Esplanade de Compeyre.
A partir de 21h   .

l’Esplanade de Compeyre Compeyre 12520 Aveyron Occitanie +33 6 84 62 18 89  sylvie.heral@hotmail.fr

